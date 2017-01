PM de Angélica recupera 6 veículos produtos de furtos e roubos na região do Vale do Ivinhema

A Polícia Militar em Angélica recuperou nesses primeiros 30 (trinta) dias do ano 6 (seis) veículos produtos de furtos e roubos na região do Vale do Ivinhema.

Logo na primeira semana do ano foram recuperados um Ford Ka com placas da cidade de Naviraí/MS, furtado em Ivinhema, uma moto CG Titan da cidade Angélica, um Fiat Strada com placas de Dourados, furtado também em Ivinhema e uma moto CG Titan com placas de Angélica.

No último dia 27, mais dois veículos foram recuperados, um Fiat Strada e outra moto CG Titan, sendo ambos os veículos com placas de Angélica.

As ações tem sido intensificadas na área, com atuação da força tática e equipes de outras unidades, tendo em vista que meliantes usam a região que é rodeada por fazendas com plantações de cana de açúcar, para se esconderem da polícia, enquanto aguardam o melhor momento para fugirem para o Paraguai e trocar os veículos por droga.