PM de Amandina prende homem com carro roubado, 517 kg de droga e arma de fogo

Imagens: Divulgação/PM

Na manhã desta sexta-feira (28), por volta das 11h, uma equipe de rádio patrulha da Polícia Militar do Distrito de Amandina, em Ivinhema, realizava rondas de policiamento ostensivo e preventivo pela Avenida Maria da Silva Simões, quando, nas proximidades de um posto de combustíveis, avistou um veículo Ford Fusion, com placas de Ibaiti (PR), em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade sentido à cidade de Ivinhema.

Diante do fato, foi solicitado apoio policial para Ivinhema, sendo realizado acompanhamento tático ao carro até a altura da Vila Alice, momento em que o veículo em questão foi avistado estacionado em um bar, onde seu condutor estava falando ao telefone celular. Na abordagem inicial, o homem de 29 anos negou ser o proprietário do veículo, porém, a chave foi encontrada embaixo do seu pé direito, o que confirmou que o carro estava em seu poder.

Ao ser realizada uma busca no interior do veículo, os policiais encontraram inúmeros pacotes de maconha, envoltos a fitas adesivas. Após pesagem, a droga totalizou 517 quilos. Segundo relato do rapaz, que disse ser morador no estado de Minas Gerais, ele pegou o carro carregado na cidade de Naviraí e o entregaria em São José do Rio Preto (SP), sendo que, receberia a quantia de R$ 3 mil pelo transporte.

Já em uma checagem ao veículo no sistema policial contatou-se que o automóvel possuía queixa de roubo ou furto ocorrido em data anterior. Dentro do carro foi encontrada também uma pistola calibre 380, marca Star Eibar Spain, na cor preta e municiada com cinco projéteis intactos. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao homem que acabou conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema juntamente com o veículo, droga e arma para os devidos procedimentos.