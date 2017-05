Pistola da PM roubada em 2013 é encontrada com jovem de 18 anos em MS

Uma pistola calibre 40, pertencente à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, foi apreendida na noite de ontem (30) em Amambai, a 360 km de Campo Grande, quatro anos depois de ser furtada na mesma cidade. A arma foi encontrada por policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

De acordo com a assessoria do DOF, a arma estava com um jovem de 18 anos, que faz parte de uma quadrilha de arrastadores de carros roubados para o Paraguai.

Inicialmente os policiais apreenderam, durante bloqueio na MS-156, um VW Gol preto, com placa falsa e registro de furto em Várzea Grande (MT). O veículo era conduzido por um adolescente de 17 anos, que viajava na companhia de Cristiane de Souza Pereira, 30.

Enquanto os policiais verificavam a documentação do carro e dos ocupantes, um celular tocou no interior do Gol. O dispositivo foi atendido no viva voz e do outro lado uma pessoa informava que dois homens estariam em frente ao parque de exposições de Amambai aguardando para levar o carro até Coronel Sapucaia.

Os policiais foram até o local e prenderam Elias Rodrigues Daniel da Silva e um adolescente de 15 anos. No momento da abordagem, Elias jogou a pistola no chão. A arma tinha quatro munições no carregador.

Através do número de série foi possível descobrir que a pistola tinha sido furtada em Amambai, em 2013. Os quatro suspeitos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil.