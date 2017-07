“Piratas da rodovia” são procurados pela polícia

Carro forte explodido por bandidos (imagem Google)

Quatro homens, suspeitos de serem os principais integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos a comerciantes, estão sendo procurados pela Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu. Para deter os suspeitos a polícia desencadeou a Operação Piratas da Rodovia, que investiga também os outros integrantes da quadrilha formada por pelo menos nove pessoas.

De acordo com a polícia, os homens agem na BR-277, no trecho entre Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu. Os suspeitos conseguem informações privilegiadas sobre as vítimas através de olheiros e abordam as vítimas na rodovia. Os homens costumam ser violentos e utilizam armas longas para praticar os crimes. Outra característica da ação da quadrilha é que eles sempre utilizam carros roubados para fazer as abordagens.