Piracema fecha com R$ 125 mil em multas e 1,4 tonelada de apreensões

A Operação Piracema, realizada pela PMA (Polícia Militar Ambiental) em todo o Mato Grosso do Sul durante o período de defeso dos rios do Estado, termina nesta terça-feira (28), quando se encerra o defeso. Neste temporada, a fiscalização chegou a 64 autuações, somando R$ 125,7 mil em multas e 1,4 tonelada de pescado apreendido.

Iniciada ainda em 2016, a Operação Piracema que termina hoje teve número superiores ao trabalho realizado ano passado. Segundo a PMA, houve aumento de 30% no número de autuações - ano passado foram 49.

Na operação de 2016-2017, foram 51 presos em flagrante, contra apenas 39 na anterior. A PMA ainda explica que a quantidade de pescado apreendido com cada um deles é considerada pequena.

Já em relação ao pescado apreendido, nas últimas duas operações houve aumento de apreensões. A ideia é manter a estratégia de fiscalização intensiva, para encontrar pescadores ilegais antes de terem capturado grande quantidade de pescado, podendo assim proteger os cardumes que estão em período de piracema.

Os meses que somaram o maior número de apreensões foram novembro de 2016 e fevereiro deste ano. Com relação à operação anterior, houve aumento de 33% no volume apreendido - de 1 tonelada para 1,4 tonelada. O município com o maior quantidade de peixes apreendidos foi Terenos, com 291 kg, seguido por Aquidauana (259), Anastácio (216), Corumbá (200) e Coxim (191).

No caso dos petrechos proibidos usados na pesca predatória, a PMA também recolheu barcos e motores de popa acima do ano passado. O maior destaque ficou por conta da elevação de apreensões de redes. De 53 do ano passado, subiu para 97. Nesta operação, as redes apreendidas mediram quase 5 km.