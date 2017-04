PF troca tiros no Paraná com suspeitos de roubo a transportadora no Paraguai

Policiais federais trocaram tiros no começo da tarde desta segunda-feira (24) com suspeitos de terem assaltado uma transportadora de valores em Ciudad del Este, no Paraguai. O confronto teve início por volta das 12h na área rural de Itaipulândia, às margens do Lago de Itaipu, no oeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há ao menos um morto e um ferido.

De acordo com a Polícia Federal, uma equipe que estava de patrulha pela região se deparou com um grupo de cerca de 12 suspeitos que atirou e fugiu. Policiais militares e civis da região foram acionados para reforçar a segurança no local. Helicópteros também estão sendo usados na ação.

Por volta das 14h, houve outra troca de tiros, desta vez em São Miguel do Iguaçu. Conforme o delegado Francisco Sampaio, os suspeitos abandonaram um fuzil, munição, um colete a prova de balas e explosivos em um veículo roubado na região. Às margens da estrada foi deixada uma mochila com mais explosivos.

Policiais rodoviários federais e militares apreenderam uma caminhonete em que estava um fuzil, munição e um colete a prova de balas (Foto: PRF/Divulgação)

Um automóvel com marcas de sangue foi abandonado na mesma região.

A PF acredita que o grupo que entrou em confronto com os policiais faz parte da quadrilha de assaltantes que invadiu a sede da Prosegur e fugiu levando cerca de US$ 40 milhões, o equivalente a R$ 120 milhões. Mais tarde a própria polícia informou que os valores ainda estão sendo contabilizados.

Eles teriam seguido até Hernandarias, vizinha a Ciudad del Este, e cruzaram a fronteira para o Brasil de barco pelo reservatório de Itaipu.

Transportadora de valores em Ciudad del Este fica a 4 quilômetros da Ponte da Amizade, na fronteira com Foz do Iguaçu (Foto: Editoria de Arte/G1)

Assalto

Na ação, que teve início por volta da meia-noite e meia, horário paraguaio - 1h30, no horário de Brasília -, um policial que fazia segurança em frente à empresa foi morto. Por conta da troca de tiros outras quatro pessoas ficaram feridas. Os cerca de 50 assaltantes estavam armados com fuzis, metralhadoras e granadas.

Em entrevista à radio ABC Cardinal, o ministro do Interior Lorenzo Lezcano afirmou que os assaltantes eram brasileiros. Segundo ele, a maioria dos carros usada no assalto tinha placa do Brasil, e uma vítima relatou que ouviu os criminosos falando em português.

Lezcano disse ainda que as autoridades paraguaias tinham a informação de que um assalto poderia ocorrer no país, mas não sabiam “a hora, o lugar, nem o objetivo”. No início do mês, ladrões levaram cerca de R$ 600 mil de um carro-forte assaltado em Hernandarias.

Conforme o jornal “ABC Color”, este é possivelmente o maior assalto da história do país. Vídeos divulgados pelo jornal mostram fumaça após explosões e carros incendiados na cidade. Clique aqui para assistir.

Na fuga, o grupo abandonou cinco caminhonetes blindadas, todas com placas de SP.