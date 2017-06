PF prende motorista de carreta e apreende agrotóxicos avaliados em R$ 1 milhão

A Polícia Federal apreendeu uma carreta com uma grande quantidade de agrotóxicos provenientes do Paraguai, avaliados em mais de R$ 1 milhão. O motorista, de 27 anos, foi preso em flagrante por crime ambiental. A prisão aconteceu ontem (19), na BR- 163, entre as cidades de Jaraguari e Bandeirantes, ambas localizadas em Mato Grosso do Sul.

Conforme a assessoria de imprensa da PF, a carga contrabandeada estava escondida em meio a mais de 20 toneladas de adubo que seriam entregues na cidade de Sorriso (MT). Se vendida no mercado ilegal de agrotóxicos, a carga criminosa poderia render quase o dobro do valor, chegando a mais de R$ 2 milhões.

Os policiais federais receberam a informação que uma carreta, placa ACJ-9397, estaria no município de Bandeirantes com grande quantidade de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. Em seguida, empreenderam diligência em busca do veículo, que foi encontrado em um pedágio situado entre Jaraguari e Bandeirantes. Eles acompanharam a carreta até o Centro de Bandeirantes, quando então abordaram o motorista.

Entrevistado no local, o homem, natural de Juara (MT) e residente em Sinop (MT), informou que transportava adubo de Dourados (MS) para Sorriso e que receberia 12% do valor do frete, algo em torno de R$ 720 para efetuar o transporte. Em um posto de combustíveis, em Dourados, junto com a carreta carregada, ele recebeu cerca de R$ 3 mil para cobrir os custos da viagem.

Ainda de acordo com a PF, os policiais começaram a cavar o adubo, quando encontraram escondidos os sacos de agrotóxicos, da marca estrangeira Megathon. Não foi possível dimensionar a quantidade de agrotóxicos, o que somente poderá ser feito após a retirada de todo o adubo da carreta, que está sendo providenciado pelos policiais. Em seguida, a carreta e o motorista foram conduzidos para o pátio da Superintendência Regional da PF em MS.

O motorista foi autuado em flagrante delito pela conduta tipificada no art. 56 da Lei 9.605/98, transportando carregamento de agrotóxicos de origem estrangeira, sem documentação comprobatória da regular importação. Foi-lhe atribuída pela autoridade policial fiança de oito salários mínimos, sendo que esta não fora paga, tendo sido o condutor recolhido à custódia da SR/PF/MS.