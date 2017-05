PF foi a fazendas de “laranja”, foragido e vendida por filho de Puccinelli

Na quarta fase e com prejuízo aos cofres públicos já calculado em R$ 150 milhões, a operação Lama Asfáltica foi em busca de documentos em cinco fazendas, sede de empresas e duas secretarias do governo do Estado. A ação foi realizada ontem (dia 11) pela PF (Polícia Federal).

No quesito imóvel rural, os alvos foram as fazendas Baía das Garças/São Bento e JL (Porto Murtinho), Rancho Itália (Nioaque) e Palanque (Campo Grande). A Baía das Garças é de propriedade da Idalina Patrimonial e Tereza Cristina Amorim, esposa do empresário João Amorim, dono da Proteco Construções e da ASE Participações, já investigadas em outras fases.

Conforme o pedido de busca e apreensão, a fazenda é sede da empresa Agropecuária Baía Participações, cujos sócios são as filhas e esposa de Amorim e o genro de Edson Giroto (ex-secretário estadual de Obras).

A fazenda Rancho Itália é de propriedade de Mauro Cavalli, que teve condução coercitiva (quando a pessoa é detida para depor) ontem. A suspeita é que ele tenha atuado como “laranja” de André Puccinelli (PMDB). A PF chegou a pedir a prisão do ex-governador, mas a Justiça determinou fiança de R$ 1 milhão e ele foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica.

Já a propriedade rural JL pertence a Jodascil da Silva Lopes. Até a manhã de hoje, ele estava foragido. Jodascil era coordenador de Administração e Apoio Escolar da SED (Secretaria Estadual de Educação) e participou de aquisição de livros sob suspeita na Gráfica Alvorada. Para a investigação ele tem movimentação financeira atípica.

Localizada a 90 km da área urbana de Campo Grande, a fazenda Palanque foi comprada em 2003 por André Puccinelli Júnior. O valor foi de R$ 1,3 milhão. No mesmo ano, foi vendida por R$ 4,5 milhões para um comprador que, aparentemente, teria padrão de vida de classe média. Levantamento preliminar avalia que a fazenda tem valor de R$ 20 milhões.