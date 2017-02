PF cumpre mandados em MS por desvio de verbas em universidade

Na manhã desta quarta-feira (15), Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União, deflagrou a Operação Research. O objetivo é apurar o desvio de recursos públicos destinados à UFPR (Universidade Federal do Paraná) e mandados são cumpridos em Mato Grosso do Sul.

A ação apura o repasse irregular de recursos mediante pagamentos sistemáticos, fraudulentos e milionários de bolsas para inúmeras pessoas sem vínculos com a instituição no período entre 2013 e 2016.

Cerca de 180 policiais federais, 6 servidores da Controladoria Geral da União e 4 dos quadros do Tribunal de Contas da União estão cumprindo 73 ordens judiciais, sendo 29 mandados de prisão temporária, 8 conduções coercitivas e 36 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, em Maracaju, e Rio de Janeiro.

Conforme o site Paraná Portal, foram reunidos indícios concretos da realização de fraudes em pagamentos (desvio de recursos públicos federais) realizados no período de 2013 a 2016 a título de Auxílio a Pesquisadores, Bolsas de Estudo no País e Bolsas de Estudos no Exterior a diversas pessoas desprovidas de regular vínculo de professor, servidor ou aluno da Universidade Federal do Paraná.

Até então, se detectou a participação de ao menos dois funcionários públicos federais nas fraudes, resultando na prisão cautelar de ambos. O nome da operação é uma referencia ao objetivo central das bolsas concedidas pela unidade, destinada a estudos e pesquisas pelos contemplados.

Os investigados estão sendo levados às sedes da Polícia Federal nas respectivas cidades onde foram localizados a fim de prestarem os esclarecimentos necessários. Quanto aos presos encontrados no estado do Paraná, todos serão trazidos a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.