PF combate fraude no uso de R$ 3 mi do crédito fundiário em assentamentos

Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Federal deflagrou a Operação Conquista em Campo Grande e Tacuru com o objetivo de investigar o desvio de recursos do Programa Nacional de Crédito Fundiário, dinheiro destinado originalmente para o financiamento de projetos das Associações de Trabalhadores Rurais do Assentamento Conquista, em Tacuru.

Conforme material da PF, o dinheiro era desviado pelos investigados, que por fraudes documentais simularam a realização de cotação de preços e o emprego das verbas recebidas.

O valor total destinado às associações foi superior a R$ 3 milhões e apenas pequena parte dos serviços foi efetivamente prestada, de acordo com o divulgado pela órgão.

A operação é feita por meio da Delegacia da Polícia Federal de Naviraí e cumpre mandados de busca e apreensão e condução coercitiva.

Segundo a Polícia Federal, são dois mandados de busca e apreensão e quatro de condução coercitiva, sendo três em Tacuru e um em Campo Grande. Também foi feito o bloqueio de valores dos investigados, via Bacen-JUD (sistema do Banco Central para bloqueio judicial de contas correntes).

Conforme a polícia, os responsáveis pela fraude atuavam indevidamente como gestores dos recursos destinados às associações, enquanto os presidentes das Associações Conquista I, II, III atuavam como ‘laranjas’.

Os recursos deveriam ser destinados às associações, mas eram desviados pelos investigados.