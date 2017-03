Pescador encontra corpo de jovem que sumiu no Rio Aquidauana

Vanderlei da Silva, de 25 anos, que desapareceu no Rio Aquidauana – distante a 85 quilômetros de Campo Grande - foi encontrado no fim da tarde dessa segunda-feira (6) por um pescador da região, depois de oito dias de buscas.

O jovem desapareceu no dia 26 enquanto tomava banho no rio. Simone Ribeiro da Silva, de 41 anos, tia de Vanderlei, diz que o corpo foi encontrado cerca de 30 quilômetros do local de onde ele foi visto pela última. "Graças a Deus liberaram a pesca e esse pescador encontrou meu sobrinho", declara.

Segundo as informações, o corpo foi encaminhado para o mol (Instituto Médico e Odontológico Legal) de Campo Grande e será liberado às 15 horas desta terça-feira (7).

"A família terá apenas uma hora para a despedida porque o corpo está em estado muito avançado de decomposição e não poderemos velar por muito tempo. Faremos o sepultamento logo".

O enterro será às 16h30, no Cemitério Jardim das Palmeiras, localizado na Avenida Tamandaré, no Jardim Seminário.