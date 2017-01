Pedreiro chega para trabalhar e é executado a tiros em Dourados

Roberto foi atingido por três tiros e morreu no local que trabalhava - Osvaldo Duarte/Dourados News

Polícia Civil investiga o assassinato do pedreiro Roberto Carlos Leite Beltrão, 43 anos, ocorrido na manhã desta quarta-feira, em prédio em construção, localizado na Rua Antônio Emílio de Figueiredo, no Centro de Dourados. A vítima chegava para trabalhar quando foi surpreendida pelos disparos.

De acordo com informações do site Dourados Agora, o pedreiro, que seria especialista em acabamentos, foi atingido por pelo menos três tiros, no pescoço e rosto. Ele morreu antes da chegada de socorristas. A dinâmica, assim motivação e autoria são apuradas por investigadores.