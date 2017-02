Pastor morre após colidir moto na camionete de prefeito em estrada de MS

O pastor Rubens Moreira, de 55 anos, morreu em acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (7), região de São Gabriel do Oeste, a 133 quilômetros de Campo Grande. Ele teria colidido a motocicleta que pilotava na camionete do prefeito de Coxim, Aluízio São José (PSB).

Conforme as informações do site Edição MS, o motociclista morreu na hora, sem tempo de ser socorrido pelas equipes das CCR MSVia que foram acionadas. O acidente aconteceu em um trecho duplicado da rodovia e a suspeita é que o motociclista, que seguia na faixa da direita, tenha invadido a pista da esquerda e colidido na camionete.

Os dois veículos estavam no mesmo sentido e conforme o motorista da Hilux, Claudio Herek, de 50 anos, ele tentava ultrapassar a moto, quando o condutor teria invadido a pista ao lado para atravessar a rodovia. O motorista afirmou que ainda tentou evitar a colisão e jogou a camionete para o lado, mas a moto ainda atingiu a roda da Hilux.

O prefeito disse que o local possivelmente seria utilizado para retornos, de forma improvisada, já que há marcas de pneus no canteiro. Do outro lado da rodovia há uma estrada e esse seria o motivo das pessoas utilizarem o local para atravessar a rodovia. O fotógrafo do prefeito também estava na camionete, mas os ocupantes não sofreram ferimentos.

Rubens Moreira era pastor da igreja Jerusalém Avivamento em Rio Verde de Mato Grosso. Aluízio seguia para Campo Grande, onde participaria de uma reunião com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e depois cumpriria outras agendas ao longo do dia.