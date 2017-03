Passagens de viagens intermunicipais terão reajuste de até 5,35% em abril

As viagens intermunicipais de Mato Grosso do Sul terão reajuste de até 5,35% a partir de 1º de abril. A proposta de aumento ainda passará por audiência pública, a partir desta segunda-feira (6) até 16 de março, conforme portaria divulgada pelo governo do Estado.

Conforme a direção de regulação e fiscalização da Agência, nove empresas e pelo menos 50 vans fazem viagens entre as cidades de MS. O reajuste em questão corresponde à recomposição da inflação dos últimos 12 meses e se refere ao aumento previsto em contrato.

Em média, a cobrança de uma viagem por uma das empresas credenciadas, de Campo Grande para Dourados, distantes 233 km, custa R$ 61,47 e Ponta Porã, que fica a 323 km da Capital, a passagem é de R$ 89,82. Com o índice de 5,35%, as passagens sobem para R$ 64,76 e R$ 94,63, respectivamente.

Com a consulta pública, a população pode até pleitear um reajuste menor, mas precisa argumentar o motivo para apresentar um índice menor, por exemplo. Segundo o diretor do setor de regulação, Ayrton Rodrigues, todo ano as empresas apresentam uma proposta de reajuste que pode ser resultado da inflação mais aumento real, o que não ocorreu este ano.

Quem quiser enviar sugestões, comentários e outras contribuições devem encaminhar a demanda para ouvidoria@agepan.ms.gov.br ou entregar na sede da Agepan, localizada na Avenida Afonso Pena, 3.026, no Centro de Campo Grande. Em 17 de março, a audiência física será realizada no auditório da agenciam a partir das 9 horas.