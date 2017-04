Passageira de motocicleta morre após colidir em traseira de caminhão

Marlene Franco dos Santos, 44, morreu após a moto em que estava, colidir na traseira de um caminhão. O acidente aconteceu por volta de 16h de ontem (17) na MS-164, em Ponta Porã.

Segundo registro policial, Marlene e o marido trafegavam em uma motocicleta de origem estrangeira atrás de um caminhão.

O condutor do caminhão seguia sentido Ponta Porã a Vista Alegre e fez uma manobra para entrar à esquerda no assentamento Itamarati, quando a moto atingiu a traseira do veículo.

Com a colisão, o casal ficou gravemente ferido e foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional. Logo após ser atendida, Marlene morreu.