PARANAÍBA - Homem retira cabeça do pai do cemitério e exibe em bar

Márcio Seraguci

J. M. de S., 42 anos, foi até o cemitério Santo Antônio neste domingo de Dia dos Pais e retirou a cabeça de seu pai que estava enterrado. Ontem, 14, ele estava no bar da Neusa, no bairro Industrial de Lourdes, com o crânio colocado sobre o balcão do estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada e J. disse aos policiais que realmente havia retirado o crânio da sepultura de seu pai.

Ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil e irá responde por vilipêndio de cadáver, detenção de 1 a 3 anos de prisão, e violação de sepultura, reclusão de 1 a 3 anos.

A pena de reclusão é aplicada a condenações mais severas, o regime de cumprimento pode ser fechado, semi-aberto ou aberto. Já a detenção é aplicada para condenações mais leves e não admite que o início do cumprimento seja no regime fechado.