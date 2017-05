Paraguai destrói 125t de maconha na fronteira

Maconha incinerada no Paraguai - Foto: Divulgação

Operação conjunta entre a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai, as forças armadas e o Ministério Público culminou na destruição de 125 toneladas de maconha no Departamento (Estado) de Amambay, na fronteira com Mato Grosso do Sul.

Segundo nota divulgada hoje, o prejuízo causado ao tráfico internacional de drogas supera os 3,7 milhões de dólares. Conforme o Fronteira News, os materiais apreendidos foram incinerados.

Patrulhas terrestres e aéreas participaram dos trabalhos de reconhecimento.

Ainda conforme o site, as ações, que duraram três dias, se concentraram na zona rural das colônias Maria Auxiliadora e Santa Clara, distritos de Pedro Juan Caballero, a menos de 50 quilômetros do Brasil.

Foram derrubados 45 acampamentos com 77,7 toneladas de plantações de maconha (26 hectares), 46,5 toneladas de folhas picadas e 825 quilos de tabletes prensados.