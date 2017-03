Para roubar R$ 100 e bicicleta, grupo mata homem a socos e facadas

No sábado (4), após a morte de Maurício Serrano na aldeia Teykuê, em Caarapó, cidade a 273 quilômetros de Campo Grande, um adolescente foi apreendido e um homem preso. Maurício foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte.

Conforme as informações da polícia, a vítima foi atingida por socos, chutes e golpes de facão pelo grupo, que a roubou. O adolescente e o rapaz foram identificados e levados para a delegacia, onde teriam confessado o crime. Testemunhas afirmam que ao menos quatro rapazes participaram do homicídio, segundo o site Alo Caarapó.

Um terceiro envolvido foi identificado. Ele teria fugido com os R$ 100 e a bicicleta da vítima, mas ainda não foi preso. O facão usado no latrocínio foi encontrado e apreendido e o caso foi registrado na delegacia do município.