Pai e filha são sequestrados após roubo de caminhonete

Homem de 37 anos e a filha, de sete anos, ficaram mais de seis horas sob o poder de bandidos depois de terem a caminhonete roubada. A dupla saia de casa, no Parque Residencial Iracy Coelho Netto,em Campo Grande, na manhã de terça-feira (4), quando foram abordados por bandidos e obrigados a segui-los.

Conforme boletim de ocorrência, os criminosos estavam em três, entre eles um homem com braço engessado e um transexual. Um deles estava armado e rendeu pai e filha. Após isso, os autores levaram as vítimas até a Fazenda Bálsamo, próximo a ALL, onde transferiram as vítimas de veículo para que a caminhonete pudesse ser levada para o Paraguai.



Pai e filha foram obrigados a ficar com os bandidos até por volta das 16h40, quando os criminosos tiveram certeza de que o veículo roubado já estava no país vizinho. As vítimas foram abandonadas no bairro Cidade Morena, próximo a escola da rua Minas Novas.

Imagens fornecidas por um policial registraram o rosto de um homem que pode ser suspeito pelo crime e devem ser usadas na investigação. Conforme relato da vítima, apesar do susto e do tempo na mira dos bandidos, em nenhum momento seus olhos foram tapados. Também não houve agressão física.

Caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.