Pai denuncia o próprio filho à polícia após calote na venda de imóvel em MS

Homem de 61 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana nesta quarta-feira, para denunciar calote sofrido do próprio filho, de 29 anos, após venda de seu terreno no Bairro Santa Terezinha. Segundo a vítima, o filho teria recebido o valor integral após a negociação e não lhe repassou a metade, conforme ambos haviam combinado junto ao comprador.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem relatou que o imóvel fica na Rua Iran Pereira dos Reis e que vendeu por R$ 40 mil, com escritura em nome do comprador. O contrato foi firmado em 27 de março. O combinado seria que o filho do proprietário recebesse o dinheiro e repassasse metade para o pai. No entanto, o valor foi pago, mas supostamente não dividido.