Padrasto estupra adolescente e filma cena em Campo Grande

Uma adolescente moradora no bairro Manoel Taveira foi estuprada pelo padrasto e o ato filmado pelo mesmo. O caso foi registrado a noite de domingo na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher, em Campo Grande, e chocou pela filmagem estar no celular do padrasto.

O atendimento foi feito a adolescente o caso encaminhado para o Conselho Tutelar. Segundo as informações obtidas pela reportagem, a menina teve que ser retirada da casa e está sob proteção pois teria sido ameaçada de morte pelo homem.

Não foi divulgada a idade da adolescente nem o nome do acusado para não haver exposição da menina que está bastante abalado. O caso também revoltou os responsáveis pelo atendimento.