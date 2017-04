'Pablo Escobar': Universitário é preso após furtar produtos químicos para produzir ‘super droga’

Um estudante de 22 anos foi preso, nesta segunda-feira (17), após furtar produtos químicos do laboratório da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Chapadão do Sul, no início de abril. Na casa dele, a polícia encontrou diversos frascos de ácido perclórico, produto altamente inflamável.

Segundo o site Chapadense News, o rapaz é de Brasília e estava no município para estudar. Ele foi identificado pelas câmeras de segurança da universidade e já havia mencionado para colegas que pretendia desenvolver uma ‘super droga’, com efeitos mais fortes que o crack.

O material havia sido adquirido pelos professores para as aulas da universidade. A identidade do rapaz não foi divulgada.