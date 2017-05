Operação da Receita apreende 13 veículos e R$ 360 mil em contrabando

Iniciada no dia 22 de maio, a nova etapa da Operação Muro Alto, da Receita Federal, apreendeu 13 veículos e R$ 360 mil em contrabando nas estradas da região sudoeste de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai.

Com a missão combater o contrabando e descaminho, a pirataria, o tráfico de drogas e de armas outros crimes fronteiriços na região, a operação apreendeu roupas, eletrônicos, equipamentos de informática, pneus e peças automotivas, além de 50 quilos de maconha e uma pequena quantidade de cocaína.

Conforme a assessoria do órgão federal, os servidores da Receita fazem rondas, patrulhas e barreiras fixas e móveis, trabalhando em turnos 24 horas por dia.

A operação conta com apoio logístico e de segurança da Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro e não tem data marcada para encerramento, segundo a Receita.

Nos últimos dias, o trabalho foi intensificado no Posto Capeí, na BR-463, onde funciona uma base da PRF, e estradas vicinais próximas a Ponta Porã.

Veículos transportando mercadorias de origem estrangeira e sem documentação comprovando de importação regular foram apreendidos. Segundo a Receita Federal, a maioria das apreensões envolve pneus, vestuário e eletrônicos.