Operação da Polícia Civil prende 04 pessoas em FÁTIMA DO SUL

Policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil de Fátima do Sul, cumpriram na sexta-feira (25), 03 mandados de prisão e prende 01 pessoa em flagrante pelo crime de furto.

Na ação policial foram presos J. A. S., 37 anos, evadido do regime semiaberto, condenado há 16 anos de prisão, pelos crimes de roubo, furto e dano, e contra J. A. ainda havia um mandado de prisão de execução alimentos (devedor de pensão alimentícia); M. F., 36 anos, preso pelo crime de dano e incêndio e R. B. 25 anos, condenado há 07 de prisão, pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Durante a execução da operação em Fátima do Sul, os policiais civis foram informados que A. M. de 65 anos, teve a bolsa de mão furtada enquanto transitava de bicicleta pela Rua Marechal Rondon. Com a descrição das características físicas do suspeito, os policiais civis localizaram L. M., 19 anos próximo à ponte sobre o Rio Dourados. Questionado sobre o crime na delegacia de polícia, L. M. a princípio negou a autoria do furto, no entanto, após ser reconhecido pela vítima, confessou ter furtado a idosa. L. M disse ainda que jogou a bolsa e os documentos pessoais da vítima num terreno baldio nos fundos da Faculdade de Fátima do Sul. Além da prisão de L. M. os policiais civis da Delegacia Regional de Polícia recuperam seus documentos pessoais parte do dinheiro furtado.

Todos os presos estão nas celas da Primeira Delegacia de Polícia de Fátima do Sul, e aguardam vaga para serem transferidos para o Presídio Estadual de Dourados, PED.