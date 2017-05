Operação da PF cumpre mandados em MS contra quadrilha de Beira-Mar

Mandados estão sendo cumpridos na manhã desta quarta-feira (24), pela Polícia Federal em cinco estados brasileiros entre eles Mato Grosso do Sul contra a quadrilha do traficante Luís Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar.

Os policiais cumprem 35 mandados de prisão, sendo 22 de prisão preventiva, 13 de prisão temporária e 27 conduções coercitivas, e 86 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Ceará, Paraíba e Distrito Federal.

Segundo as investigações, foi descoberto uma grande quadrilha liderada pelo traficante que, mesmo preso no presídio Federal de Porto Velho, coordena o grupo por meio de mensagens escritas por meio de papel e por meio de aparelho celular.

Em um condomínio de luxo em Duque de Caxias, a irmã do traficante, Alessandra da Costa, apontada como sua conselheira foi presa. Ela é apontada como parte da organização criminosa e por lavagem de dinheiro. Também foram presos um dos filhos de Beira-Mar e um braço-direito do traficante.

Prisão e condenações

Desde 2006, Fernandinho Beira-Mar está preso em uma penitenciária federal. Em 2007, a Polícia Federal investigou o criminoso e descobriu que, apesar da vigilância, ele manteve o fornecimento de drogas (maconha e cocaína) para favelas do Rio. A investigação da polícia federal levou 19 pessoas à prisão. O traficante acumula penas que somam quase 320 anos de prisão em crimes como tráfico de drogas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e homicídios, segundo o site G1.

Em 2015, Beira-Mar foi condenado a 120 anos de prisão apontado como responsável liderar uma guerra de facções, em 2002, dentro do presídio de segurança máxima Bangu I, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, quando quatro rivais foram assassinados.