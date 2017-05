Operação da PF contra pornografia infantil cumpre mandados em MS

Polícia Federal cumpre mandados também em Campo Grande - Valdenir Rezende / Correio do Estado

Operação contra a pornografia infantil desencadeada hoje pela Polícia Federal, também em Mato Grosso do Sul, cumpre 93 mandados de busca e apreensão, duas prisões preventivas e uma condução coercitiva. As ações ocorrem em outros 16 estados e no Distrito Federal.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da PF, os alvos da operação não estão diretamente relacionados, mas compartilham pornografia infantil por meio das redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagens e vídeo.

Ao todo, 370 policiais participam das ações.

Os investigados serão indiciados por compartilhamento de arquivos de pornografia infantil. As penas variam de 1 a 6 anos de reclusão.

CABRERA

A Operação unificada é coordenada pela Unidade de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal – URCOP.

O nome presta homenagem à Araceli Cabrera Sánchez Crespo, menina brasileira de 8 anos que foi sequestrada, violentada e brutalmente assassinada em 18 de maio de 1973. O crime permanece impune até hoje.

Na data da morte de Araceli ficou instituído o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.