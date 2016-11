Operação apreende quase 4 toneladas de mercadorias improprias em 4 cidades entre elas GLÓRIA E JATEÍ

A Polícia Civil através da DECON – Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo, realizou entre os 7 a 11 de novembro, em parceria com Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Iagro e Mapa, ação conjunta visando a fiscalização de Supermercados dos municípios de Nova Andradina, Jateí, Ivinhema, e Glória de Dourados.

O objetivo da ação foi a prevenção e repressão à comercialização de produtos impróprios para o consumo ou em desacordo com a legislação sanitária.

A ação resultou no recolhimento e destruição de quase quatro toneladas de mercadorias de origem animal, vegetal e perecíveis em geral, que apresentavam irregularidades como armazenamento inadequado, temperatura em desconformidade com as normas sanitárias, ausência de registro de inspeção sanitária, dentre outras infrações.