Ônibus tomba na BR-060 e cerca de 20 passageiros ficam feridos em MS

No local do acidente, é possível ver muito barro na pista, que está em obras (Foto: Idest)

Um ônibus com aproximadamente 20 passageiros tombou na rodovia BR-060, próximo à cidade de Camapuã, e mobilizou equipes de resgate de três cidades, no fim da tarde desta segunda-feira, dia 15 de maio.

De acordo com o site Idest, chovia no momento do acidente e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) teve que interditar a rodovia no trecho do KM 220. Bombeiros de Campo Grande foram auxiliados por equipes de Camapuã e São Gabriel do Oeste no resgate.

As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Camapuã e, conforme o apurado por telefone na unidade de saúde, cerca de cinco pessoas foram transferidas para Campo Grande por precisarem de mais cuidados.

Como o acidente aconteceu há poucas horas e muitas vítimas ainda estão em atendimento, não foi possível apurar mais detalhes sobre o estado de saúde dos passageiros. Uma das transferidos seria uma mulher grávida.

O veículo que tombou pertence a Viação Cruzeiro do Sul, que entrou em contato com a reportagem. Segundo o diretor da empresa, César Possari, equipes da empresa e da seguradora já se deslocaram para a Camapuã.

"Graças a Deus ninguém morreu. Estamos prestando todo atendimento necessários para os passageiros e acompanhando a situação", comentou Possari. No momento do acidente, chovia bastante, além de que o local do tombamento está em obras.

Nas imagens do site Idest é possível ver que a pista está cheia de barro. "O ônibus deslizou nesse barro vermelho que tomou conta a pista. O barro juntou com a água da chuva e fez o ônibus deslizar", explica o diretor da Cruzeiro do Sul.

"Pessoas que passaram pouco antes pelo local contam que deslizaram de caminhonete nesse mesmo ponto, mas conseguiram controlar o veículo e evitam um acidente. O local não estava bem sinalizado", completa Possari.