Ônibus de turismo colide em carreta na BR-267, entre Nova Casa Verde e Bataguassu

Devido à violência do choque, a parte frontal do ônibus ficou completamente destruída. O motorista do coletivo sofreu diversos ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Bataguassu. Com relação aos passageiros, alguns tiveram ferimentos leves e outros saíram ilesos.

A rodovia ficou interditada até que o ônibus fosse removido do local com auxílio de um guincho. A carreta que envolvida no acidente, por ter a estrutura reforçada teve apenas pequenas avarias e seu condutor não se feriu. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência.