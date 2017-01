Ônibus de excursão com moradores de Itaporã é sequestrado e assaltado quando voltava de SC

No início da manhã de quinta-feira (19), começou a surgir o comentário em Itaporã de que o ônibus com vários moradores da Cidade que fazia uma excursão ao litoral catarinense foi sequestrado e assaltado, o iFato entrou em contato com uma passageira que confirmou a informação.

Por enquanto foi apurado apenas que o sequestro seguido de assalto foi no trajeto de volta, os criminosos roubaram os pertences e dinheiro dos passageiros, mas todos estão bem e concluindo a viagem de volta para suas residências.

Os passageiros ainda estão em estado de choque devido ao ocorrido e não tem condições de comentar maiores detalhes sobre o fato.

“Sim, mas eu neste momento estou em estado de choque, mas com a graça de Deus está tudo bem, só os pertences que se foram”, disse uma das passageiras, que não terá seu nome divulgado, com exclusividade ao iFato.

A equipe do iFato tentou contato com a empresa a qual o ônibus pertence, mas até o momento não fomos atendidos e até a publicação desta matéria não houve retorno.