Oitava ossada: comparsa de Nando ganhou 'cenhão' para enforcar adolescente em Campo Grande

O adolescente Daniel Gomes Carvalho, de 17 anos, foi morto enforcado com uma correia de máquina de lavar por Claudinei Augusto Orneles Fernandes, 24, e Luiz Alves Martins Filho (49), o ‘Nando’.

Claudinei foi preso nesta segunda-feira (5) por força de um mandado de prisão e confessou ter participado na morte de Daniel. Claudinei e ‘Nando’ indicaram o local para as escavações e afirmaram que no local, estaria Daniel Gomes, conhecido como “Danielzinho”, desaparecido em 2012.

No local onde estava a ossada também foi encontrado uma camiseta vermelha, do tipo polo, e um short do tipo tactel, que o jovem usava.

Ainda segundo a Polícia Civil, Claudinei que acompanhou as escavações, afirmou que recebia o valor de R$ 100 de Nando para auxiliar nos crimes. Ele confirmou a participação em pelo menos 4 homicídios. A polícia acredita que ele esteja envolvido em outros casos semelhantes.

O Delegado Marcio Shiro Obara, da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio), que assumiu o caso desde o último dia (25), afirmou que enquanto houver indicação e suspeita de locais onde as vítimas foram enterradas, os trabalhos vão continuar.

Mortes no Danúbio Azul

Café’, que não teve o nome divulgado, foi morto por Jean, Michel e Nando e localizado em uma das primeiras buscas. Ele devia dois fretes no valor de R$ 170 para Nando.

‘Alemão’, morto há 4 anos por Jean, Nando e uma terceira pessoa ainda não identificada e também já foi encontrado. Ele vendeu para um integrante do grupo criminoso uma TV e usou o dinheiro para comprar drogas. Ao descobrirem que o aparelho era furtado, os criminosos mataram o rapaz.

Bruno Santos da Silva, o ‘Bruninho’, foi assassinado em 2013 por Nando e localizado pela polícia na semana passada. Em 2009 ele teria agredido um sobrinho de Nando, que o estrangulou por vingança. Ana Cláudia Marques, de 37 anos, era mãe de 6 filhos e foi assassinada em setembro de 2015 por dívidas de drogas com o grupo. Na quarta-feira (23) ela foi localizada.

Nesta quinta-feira (24) foram encontrados, Jhennifer Luana Lopes, a Larissa, morta em março deste ano, aos 16 anos, por Nando e Michel porque praticava furtos e Lessandro Valdonado de Souza, de 13 anos, que foi assassinado porque flagrou uma traição da cunhada de Talita e convenceu ele a matar o menino.

A última vítima encontrada foi identificada como Aline Farias Silva, de 22 anos. Ela foi morta por furtas objetos no bairro para comprar drogas.

Ainda estão desaparecidos: Jennifer Lima da Silva que sumiu aos 13 anos. Ela foi enforcada por Wagner, Jean e Nando, porque também praticava furtos no bairro para conseguir manter o vício em entorpecentes.

Alex da Silva Santos, assassinado em março de 2016 aos 18 anos. Wagner e Nando cometeram o assassinato por ele ter furtado ferramentas no valor de R$ 70. Eduardo Dias Lima, o ‘Eduardinho’, de 15 anos, que foi assassinado em 2015 por furtar garrafas de Nando.

Vanderlei de Almeida Junior foi morto também por praticar furtos. Em 2013 Nando já teria tentado assassiná-lo. Daniel de Oliveira Barros foi assassinado em março de 2014, com 28 anos. Nando o matou com golpes de chave de fenda no pescoço por praticar furtos no Danúbio Azul.