Nova Andradina - Polícia Militar apreende adolescente acusado de furto

Suposta faca usada pelo adolescente para invadir residência foi apreendida pelos policiais - Foto: Divulgação/PM

Na manhã desta quinta-feira (20), por volta das 10h30, uma equipe de rádio patrulha da Polícia Militar de Nova Andradina foi acionada por populares do Bairro Centro Educacional com a informação de que dois jovens, já conhecidos pela prática de vários delitos, foram vistos entrando em uma casa e saindo com uma televisão supostamente furtada.

De imediato se deslocando até o endereço, uma equipe de policiais passou a realizar diligências pelo bairro e, já na região do Argemiro Ortega, localizou um dos suspeitos adentrando na casa de sua mãe.

Abordado pelos policiais, o adolescente, de apenas 14 anos, negou a autoria dos fatos, momento em que sua mãe se exaltou dizendo que seu filho não comete nenhum tipo de ato ilícito, mesmo este já possuindo passagens pela polícia. Como se não bastasse o descontrole, a mulher ainda teria proferido ofensas contra a guarnição.

Diante dos fatos e com autorização da genitora do adolescente, ele foi conduzido até a residência furtada, que se encontrava com o portão eletrônico quebrado, janela de vidro arrombada e ainda o instrumento utilizado para os danos, uma faca sem cabo, de tamanho grande.

O adolescente foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde já se encontrava novamente sua mãe, que se dirigiu aos policiais de forma irônica, sendo posteriormente o menor entregue ao agente de plantão juntamente com a faca para os procedimentos cabíveis. (Com informações da Assessoria de Comunicação do 8º BPM).