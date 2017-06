Nova Andradina - Idoso é encontrado morto em quitinete na área central

Um idoso, identificado como sendo Manoel Bezerra Souto, de 60 anos, foi encontrado morto por volta das 18h30 desta quarta-feira (28) em Nova Andradina. As informações acerca do caso apontam que o corpo foi encontrado dentro do banheiro da quitinete onde o idoso morava, localizada na Rua Walter Hubacher, região central da cidade.

Vizinhos da vítima chegaram a acionar uma equipe do Samu que já se deparou com o idoso sem nenhum tipo de sinal vital.

A Polícia Militar preservou o local até a chegada da Polícia Civil e Perícia Criminal. O caso foi registrado como morte a esclarecer. Tudo indica a princípio que o óbito seria de causa natural.