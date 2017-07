Nova Andradina - Duas motocicletas são apreendidas pela Força Tática nas últimas horas

Em situações distintas, duas motos foram apreendidas pela Força Tática nas últimas horas em Nova Andradina. Na segunda ação um jovem, de 22 anos, foi preso. Por volta das 20h40 desta terça-feira (11), os policiais foram informados por moradores do Bairro Durval Andrade Filho (Morada do Sol) que havia uma moto Honda Titan 125 parada na praça há muito tempo e que ninguém próximo seria o proprietário do veículo.

Em checagem ao sistema policial, a guarnição descobriu que a moto estava em nome de uma pessoa que reside no município de Batayporã e que os populares disseram não conhecer. Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil para a confecção do boletim de ocorrência.