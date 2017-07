Nova Andradina - Criminosos ateiam fogo em ônibus no Bairro Centro Educacional

Não há pistas até o momento dos criminosos que atearam fogo em um ônibus no Bairro Centro Educacional, em Nova Andradina. A vítima, de 58 anos, compareceu à 1ª Delegacia de Polícia Civil na manhã deste sábado (22) para registrar o fato.

Segundo a ocorrência policial, o homem conta que havia estacionado o ônibus em frente a sua residência, na noite desta sexta-feira (21) e, por volta das 22h30, um guarda, que trabalha nas ruas da cidade, o chamou relatando que o seu veículo estava sendo incendiado.

Por sorte, os dois conseguiram apagar o fogo rapidamente. Como pôde ser visto no local, os criminosos colocaram um rolo de papel higiênico com gasolina na placa do veículo e em seguida provocaram o incêndio. O caso, que aconteceu na Rua Ineri Perigo, deverá ser investigado pela autoridade competente.