Nova Andradina - Após suspeita, Força Tática apreende Hilux furtada em SC

Dando início à diligência policial, a equipe conseguiu interceptar o veículo no prolongamento da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade com a rotatória da MS-473, mais precisamente nas proximidades do Distrito Industrial.

Na abordagem, os policiais descobriram que o condutor da caminhonete reside no município de São Francisco do Sul (SC) e o mesmo se encontrava em condicional pelo crime de tráfico de drogas daquele estado. Ao vistoriar o veículo, nada de ilícito foi encontrado pelos policiais e o suspeito passou a apresentar diversas contradições em suas declarações e ainda nervosismo.