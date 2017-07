No quarto acidente do dia, motociclista fica gravemente ferido em frente ao JBS

A reportagem do Nova News esteve no local e apurou que o condutor da moto Honda Fan seguia sentido a Nova Andradina e, quando ao chegar na altura do trevo em frente ao frigorífico, foi atingido por um Chevrolet Vectra que fazia o contorno no referido trevo e não viu o motociclista, que veio a se chocar na lateral do automóvel. Ambos os veículos possuem placas de Nova Andradina.

A equipe de primeiros socorros do frigorífico sinalizou a via e atendeu a vítima até a chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo verificado no local, a motocicleta estava ocupada por um homem que transportava uma caixa contendo litros de leite, o que dá a entender que ele teria saído de alguma propriedade na zona rural e seguia com destino ao perímetro urbano da cidade.