Naviraí- Mulher é flagrada acusada de furto em loja do centro (Vídeo)

Nathalia Camilla Pacheco Siqueira, de 28 anos, foi presa na tarde do dia 17, ao ser flagrada furtando uma loja de departamentos, localizada na avenida Weimar Gonçalves Torres no centro de Naviraí.



Segundo informações, Nathalia teria chego à loja e foi até o segundo piso aonde separou várias peças de roupas e colocou dentro de algumas sacolas de cor preta que é de padrão da loja. Em seguida ela solicitou à vendedora que estava lhe atendendo, outros objetos, porém estes estavam no setor de estoque da loja.



Enquanto a vendedora foi até o estoque, Nathalia teria se aproveitado que ficou sozinha para se apossar de algumas sacolas de cor branca com a logomarca da loja, que são estas utilizadas para embalar as mercadorias após seu pagamento.



Ao retornar do setor de estoque, a vendedora ajudou Nathalia a descer para o térreo com as sacolas pretas e retornando para o piso de cima aonde continuou seu trabalho.

Novamente sozinha, Nathalia transferiu os objetos das sacolas pretas para as sacolas brancas, e logo em seguida solicitou ainda ajuda de um dos colaboradores da loja, para ajudá-la levá-las até seu carro.



Quando já estava na calçada de frente a loja, Nathalia foi abordada pela gerente, que solicitou que ela lhe apresentasse os cupons fiscais das compras realizadas por ela. Neste momento, Nathalia disse para a gerente que tinha pagado os produtos no caixa do andar superior da loja, e que não tinha pegado os cupons.



A atendente do caixa do andar superior da loja foi chamada e negou que Nathalia teria pago pelos objetos. A gerente acionou a Policia Militar que ao chegar ao local encontrou Nathalia na calçada da loja ao lado varias sacolas com os objetos que ela teria acabado de furtar.



Diante dos fatos, Nathalia recebeu voz de prisão e foi encaminhada para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil), aonde ela foi autuada em flagrante acusada do crime de furto.



Os objetos que estavam sendo furtados pela mulher são: 06 toalhas de banho, 03 toalhas de mesa, 02 tapetes, 30 roupas diversas, 04 sapatos, 04 canecas, 01 saboneteira, 01 jogo de banheiro, 01 porta escova de dente, 01 porta sabonete, 02 jogo de cama, 01 travesseiro, 01 jogo de taça, 01 faqueiro, 02 espátulas, 01 colher de arroz, 01 frigideira, 01 bandeja, 01 pincel, 02 cestas, 02 aparelho de jantar, 03 bonecos, 01 protetor de colchão, 01 descascador legumes, 01 escova sanitária e 01 panela.



Segundo a gerente, na quarta-feira (16), Nathalia teria ido à loja e saído do local com varias sacolas de compras. Ela achou suspeita, mas não tomou nenhuma atitude, porém ontem quando viu Nathalia novamente na loja esta passou a cuidar da mesma e conseguiu assim flagrá-la.



Um vídeo feito por um aparelho celular no momento em que Nathalia é abordada tentando sair da loja com as sacolas está circulando em grupos de WhatsApp.