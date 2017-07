Na fronteira, empresária recebe ‘aviso’ e polícia suspeita de recado do narcotráfico

Foto: Porã News

Na madrugada deste domingo (2), um salão de beleza que fica em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, foi alvejado por 13 disparos de pistola 9 milímetros. No local, os bandidos deixaram um cadeado preso em uma língua de vaca.

De acordo com informações do site Porã News, a polícia suspeita que o caso seja um ‘aviso’ do crime organizado que atua na fronteira. Conforme investigadores, a língua e o cadeado indicam que a proprietária do salão, uma brasileira de 34 anos, estaria falando demais, e por isso, incomodado os criminosos. A polícia acredita que o caso pode ter ligação com o narcotráfico.

Imagens feitas no local logo após o crime mostram estilhaços da porta de vidro do estabelecimento, que se quebrou com os tiros e o cadeado preso a língua de vaca. A Polícia Nacional investiga o caso.