Multas por excesso de velocidade chegaram a 2.842 durante a Operação Tiradentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) multou 2.842 condutores por excesso de velocidade durante a Operação Tiradentes em Mato Grosso do Sul. Outros 320 foram autuados por ultrapassagens indevidas nas rodovias federais do Estado.

Conforme o balanço divulgado pela PRF, 4.278 veículos foram fiscalizados durante a operação que, tem por objetivo a redução de acidentes, especialmente aqueles causados por infrações relacionadas aos itens de segurança, excesso de velocidade, falta de atenção, consumo de álcool e ultrapassagens malsucedidas.

Ainda segundo a PRF, 25 motoristas foram autuados e 10 acabaram presos por consumo de álcool neste período.

Outros 65 condutores foram multados pelo não uso do cinto de segurança, incluindo a não utilização pelos passageiros.

ACIDENTES

Em Mato Grosso do Sul, foram registrados 24 acidentes, o que representa redução de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de pessoas feridas caiu de 28 para 24, em relação a 2016. Uma pessoa morreu no primeiro dia do feriado.

A Operação Tiradentes teve início na quinta-feira (20) e terminou hoje (24). Para tentar reduzir o número de acidentes, a PRF empenhou neste feriado 2.047 viaturas, 928 motocicletas, 2.714 aparelhos de bafômetro e 203 radares portáteis.