Mulheres são vítimas de roubo no bairro Centro Educacional em FÁTIMA DO SUL

Duas mulheres foram vítimas de roubo, nos dias 13 e 14, no Bairro Centro Educacional na cidade de Fátima do Sul.

As características dos roubos praticados são semelhantes. No dia 13, a vitima relatou que estava voltando para sua residência, após sair da igreja, pela rua Celcio Joaquim de Barros, esquina com a rua Carlos Chagas, quando foi surpreendida por um individuo alto, magro e moreno claro, usando bermuda estampada clara, camiseta preta, trafegando em uma bicicleta, chegou por trás e pegou a bolsa da que estava na cesta de sua bicicleta, e saiu tomando rumo ignorado.

Já no dia 14, por volta dás 5hs e 40min, nas proximidades da Escola Senador Filinto Muller, uma mulher de 66 anos, que realizava caminhada como de costume , foi vitima do roubo. Segundo a vítima passou um individuo de bicicleta alto, moreno claro estava usando shorts; e seguiu e logo retornou e já veio em sua direção e puxou sua bolsa, sendo que a bolsa ficou enroscada em seu braço. Com o puxão acabou a vítima caindo no chão.

O autor desceu da bicicleta e pegou a bolsa no chão e saiu em sua bicicleta. Sendo que o celular que estava na bolsa caiu no chão. Da queda a vitima ficou com alguns arranhões pelo corpo e manchas roxas no braço esquerdo onde a mesma segurava a bolsa e também um corte.