Mulheres registram boletim de ocorrência contra supermercado em Nova Andradina

Neste domingo (30), por volta das 11h30, duas mulheres, de 21 e 49 anos, sendo mãe e filha, compareceram na 1ª Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência por crime de calúnia contra uma rede de supermercados que conta com uma unidade em Nova Andradina.

As mulheres relataram que estiveram no estabelecimento fazendo compras, sendo que, quando deixavam o local, foram abordadas por dois funcionários do supermercado, alegando que o sistema de monitoramento havia flagrado as duas furtando mercadorias do comércio e colocando os produtos na bolsa de uma delas.

Conforme a ocorrência 2629/2017, os funcionários exigiram que as mulheres abrissem a bolsa e as sacolas que estavam carregando, momento em que as mercadorias foram comparadas com a nota fiscal. Durante a verificação, ficou constatado que todos os produtos portados por elas estavam de acordo com o comprovante emitido pelo caixa.

Elas relataram que os funcionários pediram desculpas pelo transtorno, no entanto, as mulheres não concordaram com a forma com qual a abordagem foi realizada, na área comum do supermercado, diante de outros clientes o que teria exposto mãe e filha a uma situação humilhante.

Revoltadas com o episódio, elas devolveram todas as mercadorias e procuraram a polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Nova Andradina, que deverá apurar o fato.