Mulheres brigam em bar e uma acaba ferida a tiros por rapaz

Discussão em bar na noite de domingo (28), na cidade de Dourados, entre duas mulheres terminou com uma dela ferida a tiros. Ela foi socorrida por populares e levada para o hospital.

A proprietária do estabelecimento afirmou que o grupo de aproximadamente cinco pessoas estava no bar quando por volta das 21h30 começou uma discussão entre as duas mulheres, de 18 e 29 anos, no local.

Em meio a briga ouviu-se o disparo de arma de fogo, quando percebeu-se que a jovem de 18 anos foi ferida a tiros, sendo que o projétil atingiu o pé da vítima. Ela foi socorrida por populares que estavam no local e levada para o hospital.

O autor dos disparos tentou fugir com os amigos que estavam no estabelecimento, mas foi impedido de sair com o carro por testemunhas. A polícia foi acionada e ao chegar ao bar encontrou o autor, que tentava fugir em alta velocidade.

Ele recebeu voz de prisão e teve de ser algemado, já que resistiu. Todos foram levados para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado lesão corporal recíprocas.