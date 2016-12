Mulher usa remédio em sorvete para dopar e roubar casal de idosos em MS

Uma mulher de 57 anos foi detida nesta quarta-feira (7) em Campo Grande, suspeita de usar medicamento para dopar e roubar um casal de idosos no bairro Aero Rancho, região sul da capital. Ela confessou que colocou gotas antidepressivo no sorvete que os idosos de 74 e 77 anos tomaram e depois roubou as alianças, dinheiro e celulares das vítimas.

As informações são do delegado Reginaldo Salomão, da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf).

"Ela [indiciada] é uma pessoa que conversa bem e se aproveita da boa vontade dos idosos. Durante o trajeto do ônibus ela usou nome da irmã pra se identificar e levantou informações da idosa", afirmou Salomão durante coletiva de imprensa nesta tarde. Donata de Souza da Silva não respondeu às perguntas dos jornalistas e quis dar declarações à imprensa.

A idosa de 74 anos foi abordada pela suspeita no dia 1º de dezembro, no ônibus que as duas estavam a caminho do bairro Aero Rancho.

A mulher puxou conversa com a vítima e aproveitou o contato para descer no mesmo ponto que a idosa. Ela alegou ser revendedora de cosméticos e disse que faria cobranças de clientes na região onde a idosa morava, por isso, acompanhou a vítima até a casa onde ela mora com o marido, de 77 anos.

Ao chegar na casa, a suspeita pediu um copo de água e entrou no imóvel. Em seguida, as duas foram até um mercado próximo para comprar sorvete e voltaram para a casa das vítimas, onde a mulher aproveitou a distração do casal para colocar gotas do antidepressivo nas taças de sorvete.

As vítimas desmaiaram e a mulher aproveitou para roubar as alianças que os idosos usavam, além de R$ 110 da bolsa, um celular e a chave da casa. A mulher confessou para a polícia que vendeu as alianças por R$ 200 a outra pessoa e afirmou ter comprado os antidepressivos em Ponta Porã, sem receita médica, já com intenção de praticar o crime.

Imagens das câmeras de segurança do mercado ajudaram a polícia a identificar a mulher, que já tinha sido investigada em 2014 por crime semelhante. Ela confessou que na época roubou R$ 18 mil de uma família no bairro Caiobá. Na época, ela se ofereceu para cuidar de uma pessoa com necessidades especiais e aproveitou a confiança da família para roubar R$ 18 mil das vítimas.

O delegado alerta para o risco de colocar estranhos dentro de casa, principalmente no caso de idosos, que são mais visados pelos criminosos. A mulher foi indiciada por roubo e liberada depois de prestar depoimento. Ela já tinha passagens pela polícia por estelionato e chegou a cumprir pena em Cuiabá (MT).