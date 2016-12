Mulher tem faca cravada nas costas e marido da vitima dispara contra autora em cidade do MS

FOTO: Sidrolandia News

Uma mulher de 29 anos de idade foi vitima de tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (26). A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 21h00 na Rua João Regaço quando a mulher trafegava de moto na companhia de seu filho de oito anos como passageiro e foi atingida a golpe de facada nas costas.

Ao ser atingida a faca ficou cravada nas costas da vitima que relatou não saber o motivo da agressão e que não teve nenhum desentendimento com a autora.

A vitima foi socorrida pelo seu marido que a levou até o Hospital Dona Elmiria Silvério Barbosa onde teve a faca retirada. A mulher consciente disse ao marido o nome da mulher que teria cometido à tentativa de homicídio. Os policias foram até uma residência no Bairro Alto da Figueira onde encontrou a autora uma mulher de 25 anos sentada com seus três filhos, em conversa com os policias a mulher confessou ter esfaqueado a vitima, o motivo seria uma rixa antiga com o casal. Diante do fato confirmado por Edilaine, foi dado voz de prisão à mesma que foi conduzida à delegacia de Policia Civil.

Ameaça após tentativa de homicídio

Após tentativa de homicídio a autora foi liberada e ao ir para sua residência foi ameaçada pelo homem de 32 anos marido da mulher atingida pela faca.

O homem que estava em veiculo parou na frente da residência da mulher e com uma arma de fogo disparou duas vezes em direção à casa da mulher que não foi atingida. O homem fugiu do local.

O caso foi registrado na Delegacia de Policia Civil de Sidrolândia.