Mulher sofre traumatismo craniano ao cair de moto em buraco no asfalto

Dona de casa é amparada por moradores após cair de moto em buraco (Foto: Direto das Ruas)

Uma mulher de 62 anos de idade teve traumatismo craniano após cair de moto em um buraco no asfalto da Rua General Osório, região sul de Dourados, cidade a 233 km de Campo Grande. O acidente ocorreu na manhã de hoje (26).

Valdomira Nunes da Rocha seguia em uma moto Honda Biz pela General Osório e no trecho entre o BNH 4º Plano e a BR-463 ela bateu em um buraco e caiu. A dona de casa sofreu escoriações pelo corpo e bateu com a cabeça no chão. Mesmo de capacete ela teve traumatismo.

O marido dela disse ao Campo Grande News que Valdomira está em coma induzido na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital da Vida.

As ruas da região onde ocorreu o acidente estão tomadas de buracos, assim como a maior parte das vias urbanas de Dourados. Atualmente a prefeitura faz a recuperação das avenidas centrais e em alguns bairros, mas o serviço é lento diante de tantos buracos.

A empresa Enerpav foi contratada pela atual administração por R$ 3,2 milhões para fazer o tapa-buraco, mas o serviço ficou parado por duas semanas por determinação do Ministério do Trabalho e Emprego, por falta de segurança aos trabalhadores.

Na semana passada, o secretário de Obras, Tahan Sales Mustafa, disse que as equipes de tapa-buraco seriam reforçadas. “Nem bem terminamos uma etapa do serviço e novos buracos surgem, o que é natural, considerando o tempo de vida útil da camada asfáltica”, afirmou.