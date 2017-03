Mulher sai para comprar lanche, é espancada e morre em hospital

Letícia Cabral de Souza, 18, morreu na noite de domingo (26), no Hospital da Vida, após ser encontrada ferida na rua Antônio Alves Rocha, no Parque do Lago, em Dourados. De acordo com o registro policial, por volta de 22h, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma jovem vítima de espancamento.

No local, a mulher foi encontrada com vários ferimentos pelo corpo, ainda não é possível saber como ela foi agredida. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital, onde morreu momentos depois.

Consta ainda que segundo informações do marido dela, de 39 anos, a jovem havia saído para comprar um lanche. Ela estaria com bolsa, celular e ainda R$ 150.

Ele disse ainda que havia pedido para ela esperar que ele a acompanharia, porém saiu mesmo assim. Como Letícia estava demorando o rapaz disse que estranhou, quando momentos depois recebeu a informação que ela foi encontrada ferida.

O caso foi registrado como homicídio simples, porém a polícia investiga a circunstância do caso.