Mulher presa tentando fugir do país com R$ 94 mil em dinheiro não declarados

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa depois de ser surpreendida pela Polícia Federal com R$ 94 mil em dinheiro não declarados. O flagrante aconteceu na quarta-feira (15), em Corumbá. Aos policiais, ela disse que levaria o montante para a Bolívia, mas não informou a origem do dinheiro.

Segundo informações divulgadas pela PF, a mulher foi presa no centro da cidade depois de suspeitas dos policiais. Ela já tinha sido investigada por outros crimes e chegou a ser condenada por tráfico de drogas.

Esta é a terceira prisão do tipo no município em apenas dois meses. Em dezembro do ano passado, dois homens e uma mulher foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Com eles, foram encontrados R$ 107 mil.

A PF explica que “para sair do Brasil portando valor superior a R$ 10 mil em dinheiro é obrigado apresentar Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes (e-DBV). Deve ser declarado o porte de papel-moeda nacional ou estrangeira em espécie, não compreendidos os títulos de crédito, cheques ou cheques de viagem”.