Mulher morre ao ser atingida por tiro nas costas disparado por dono de bar em BONITO

Vânia Garcete Duarte, 48, morreu após levar um tiro nas costas disparado por dono de um bar, que alegou ter atirado por acidente. O crime aconteceu às 22h15 de ontem (30) em uma fazenda em Bonito, distante 257 km de Campo Grande.

Segundo registro policial, uma funcionária do hospital acionou a Polícia Militar informando que uma mulher tinha sido encaminhada em estado crítico, com tiro nas costas.

No local, os policiais apuraram com o médico de que Vânia tinha levado um tiro nas costas. A bala atravessou o corpo e ela foi encaminhada em vaga zero para Campo Grande.

Questionada, a recepcionista do hospital contou que um homem chamado Edson a deixou no hospital e ele havia deixado o número de telefone também.

Em contato com Edson, o mesmo contou que estava na sua chácara quando um homem chamado João, apareceu pedindo para levar a mulher ao hospital, pois ele não tinha condições.

Edson relatou ainda que João contou que ele teria baleado Vânia por acidente, no bar dele, que fica na rodovia transpantaneira.

João ainda não foi preso e a Polícia Civil investiga o caso. Vânia morreu às 02h30 desta quarta-feira (31).