Mulher mata marido de amiga para impedir agressão

Reinaldo Martins de Souza, de 59 anos, foi assassinado a tiros depois de discussão ontem (10) em Nioaque. Reinaldo Caburé, como é conhecido na cidade, foi morto por Marielli Simões Burgo, amiga da esposa dele, Luciene Franco. Marielli está foragida.

Conforme a delegada Joilce Silvera Ramos, casal estava na residência com outras quatro pessoas, além de Marielli. Pela madrugada, começaram a discutir e os hóspedes que estavam na casa acordaram com a briga.

Reinaldo estaria com uma arma e estava muito nervoso, ameaçando a companheira, com a qual sempre teve atritos, disse a delegada. As testemunhas teriam desarmado Reinaldo, mas ele foi até a cozinha e retornou com um facão.

Reinaldo Caburé, que morreu com tiro em Nioaque. Foto: Divulgação/TRE

Com a arma branca, Kaburé partiu para cima de Marielli. Ela pegou o revólver que estava no chão e atirou. Em seguida, ela fugiu do local.

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local. Arma do crime foi apreendida e até o momento, Marielli não havia se apresentando na delegacia.

Corpo de Reinaldo, que foi candidato à vice-prefeito na cidade em 2008, foi velado em Maracaju. Polícia Civil tenta localizar Marielli.